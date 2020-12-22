Глава ЛНР поздравил энергетиков Республики с профессиональным праздником

Леонид Пасечник поздравил энергетиков ЛНР. Фото: glava-lnr.info

Без четкой работы энергетической системы сложно представить стабильное развитие экономики, рост промышленного потенциала, благополучие и комфорт граждан. Об этом заявил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

- За время становления Республики вам удалось не только сохранить, но и нарастить существующие мощности, тем самым создав независимую энергетическую систему, - обратился к энергетикам Республики Леонид Иванович.

Он отметил, благодаря сплоченной работе сотрудников отрасли происходит запуск предприятий, создается мощный каркас социально-экономического развития Республики.

- А главное – вы обеспечиваете людей необходимыми и важными благами: светом и теплом, создавая комфортные условия жизни, - подчеркнул Пасечник.

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