ВСУ обстреляли Ленинское и Михайловку из 120-миллиметровых минометов

ВСУ применили 120-миллиметровые минометы. Фото: штаб ООС

Сегодня утром, 22 декабря, украинские вооруженные формирования обстреляли Ленинское, что на юге и поселка Михайловка, что в окрестностях Горловки. Об этом сообщили в представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- ВФУ дважды применили минометы калибром 120-миллиметров в направлении населенного пункта Михайловка, выпустив 12 мин, и в направлении населенного пункта Ленинское, выпустив восемь мин, - говорится в сообщении.

Обстрелы зафиксированы в 08.10 и 08.25.

- Огонь велся со стороны подконтрольных Украине населенных пунктов Верхнеторецкое и Водяное, - рассказали в СЦКК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинский разведчик из 14-й бригады ВСУ в состоянии наркотического опьянения забрел на позиции ЛНР

Народная милиция задержала командира отделения разведывательного взвода (подробности)