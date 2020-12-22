Коронавирус в ЛНР: за сутки не выявили ни одного заболевшего

Лечение от коронавируса в ЛНР продолжает 271 пациент Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки медики Луганской Народной Республики не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом в ЛНР. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения государства.

Однако за сутки в Республике зарегистрировали два летальных случая от COVID-19.

- Таким образом, с начала пандемии медики ЛНР зарегистрировали 164 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, - сказали в ведомстве.

За все время коронавирус в ЛНР зарегистрировали у 1952 жителей. Из этого числа 1681 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 164 летальных случая. Лечение продолжает 271 пациент.

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