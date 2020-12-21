Денис Пушилин объявил о проведении контрольного оповещения запасников ДНР

Сотрудники МВД окажут содействие военкоматам в розыске и доставке на пункты сбора «уклонистов». Фото: МВД ДНР

Сегодня, 21 декабря, Глава ДНР Денис Пушилин издал указ № 448 «О проведении контрольного оповещения и явки граждан, пребывающих в запасе, на пункты предварительного сбора граждан с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года». Документ опубликован на официальном сайте руководителя Республики.

- Военному комиссариату ДНР совместно с главами администраций районов, городов, районов в городах поручается в период с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года обеспечить проведение контрольного оповещения и явку граждан, пребывающих в запасе, на пункты предварительного сбора граждан согласно графику, - говорится в указе.

Отмечается, что документ подписан в целях контроля наличия граждан, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям, для комплектования резервных подразделений и подразделений мобилизационного резерва.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 7 декабря 2020 года.

МВД поручено взаимодействовать с военкоматами и оказать содействие в розыске и доставке на пункты сбора «уклонистов».

Руководители госструктур и организаций всех форм собственности обязаны обеспечить оповещение и явку граждан, которые у них работают и учатся. При этом должны сохранить рабочие места и оплату запасников.

Контроль за исполнением указа возложен на Управление Народной милиции.

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