Украинские морпехи из 35-й бригады сегодня нанесли массированный минометный удар по Горловке

При обстреле украинские военные применяли минометы. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 21 декабря, боевики из 35-й бригады морской пехоты ВСУ обстреляли из минометов поселок шахты 6/7 на северо-западе Горловки. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

- В 15:45 зафиксирован обстрел со стороны подконтрольного украинским силовикам Дзержинска (шахты «Южная»). Всего было выпущено 12 мин калибром 120 мм и 8 мин калибром 82 мм, - говорится в сообщении.

По данным Народной милиции ДНР, в районе шахты «Южная» находятся позиции 503-го батальона морской пехоты 35-й бригады. Именно морпехи чаще всего устраивают провокации под Горловкой. В частности, вчера они обстреляли из гранатометов поселок шахты имени Гагарина на западе города. По населенному пункту было выпущено 3 гранаты из РПГ и 20 гранат из АГС.

Лишь по счастливой случайности в воскресенье и сегодня никто из защитников и мирных жителей Республики не пострадал.

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