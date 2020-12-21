В прифронтовой поселок под Ясиноватой провели 10-километровый водовод

Водовод проложили от Макеевской фильтровальной станции. Фото: minstroy-dnr.ru

Работы по строительству водопровода к прифронтовому поселку Красный Партизан возле Ясиноватой завершены, вскоре он будет введен в эксплуатацию. Об этом сегодня сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

- В Ясиноватском районе велось строительство водопровода от Макеевской фильтровальной станции до поселка Красный Партизан протяженностью около 10 километров. Сейчас строительство завершено, идет подготовка к вводу объекта в эксплуатацию, - рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя ДНР Денис Чуприна.

Напомним, что Красный Партизан находится у самой линии соприкосновения и неоднократно обстреливался ВСУ. В последние годы у жителей были большие проблемы с водоснабжением.

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