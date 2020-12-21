В вузах ЛНР на первом этапе оптимизации сократили количество бюджетных мест с восьми до пяти тысяч

Леонид Пасечник считате, что сокращение количества бюджетных мест в вузах позволит повысить уровень образования. Фото: glava-lnr.info

Сокращение количества бюджетных мест в вузах позволит повысить уровень образования. Об этом на луганском телевидении заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он рассказал, что в нынешнем году в вузах Республики было зарезервировано порядка 8 тысяч бюджетных мест. При этом выпускниками школ стали около 5 тысяч человек.

- На мой вопрос, есть ли конкурс в Республике или нет, руководители вузов опускали глаза. Очевидно, что уровень высшего образования был занижен, - пояснил Пасечник.

Глава Республики принял решение сократить на три тысячи количество бюджетных мест.

- Считаю, что высшее образование должны получать только те лица, у которых действительно есть талант, есть тяга к знаниям, чтобы высшее образование было именно высшим образованием, - добавил Пасечник.

Он отметил, что оптимизация системы высшего образования позволила сохранить ряд учреждений среднего профессионального образования (СПО). Сейчас Республика крайне нуждается в специалистах рабочих профессий.

Леонид Пасечник уточнил, что проведенная работа позволила вернуть вузам профильность. А реорганизация системы образования прошла только первый этап.

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