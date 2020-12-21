Украинские десантники на день рождения 80-й бригады разгромили кафе в Станице Луганской

Если провинившихся вояк не посадят в тюрьму, то отправят рыть окопы в противогазах. Фото: facebook.com/80brigade

Украинские военные ведут себя в Донбассе как окупанты. Пьяные вояки из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ устроили погром в кафе в Станице Луганской и избили администратора заведения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Накануне празднования очередной годовщины со дня образования 80-й бригады ВСУ в кафе-баре на улице Криничной в Станице Луганской находившиеся в сильном алкогольном опьянении боевики требовали от администрации кафе продолжить работу заведения после закрытия, на что был получен отказ и вызван наряд полиции, - рассказал Осадчий.

В итоге десантники устроили дебош и погром. Телесные повреждения получил администратор кафе, а заведению нанесен ущерб на сумму 50 тысяч гривен (130 тысяч рублей). Вояк задержала полиция, а командир бригады полковник Владимир Шворак сейчас пытается уладить конфликт.

Напомним, что 80-я бригада ВСУ базируется во Львове и Черновцах. В советское время это был полк в составе 7-й дивизии ВДВ. Дивизия же стала российской и в настоящее время находится в районе Новороссийска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Путь Визенталь»: Как Украина придумывает фейки про «обстрелы» со стороны защитников республик Донбасса

Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев в своей передаче называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом (подробнее)