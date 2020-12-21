В аварии пострадали трое жителей Макеевки

ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными при ухудшении погодных условий. Фото: УГАИ МВД ДНР

За выходные дни, 19 и 20 декабря, на территории ДНР совершены 6 дорожных происшествий, в которых 10 человек получили травмы. Также зарегистрировано 16 ДТП без пострадавших, в которых транспортные средства получили механические повреждения. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГАИ МВД Республики.

Так, 19 декабря в Киевском районе Донецка 36-летний водитель автомобиля «MITSUBISHI GALANT» выехал на полосу встречного движения и столкнулся автомобилем «CHEVROLET LACETTI». В результате оба водителя получили телесные повреждения.

20 декабря в Кировском районе Макеевки 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21093» при выполнении левого поворота не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении прямо автомобилем «VOLKSWAGEN LT». В результате водитель и несовершеннолетий пассажир автомобиля «ВАЗ-21093», а также водитель автомобиля «VOLKSWAGEN LT» были травмированы.

ГАИ МВД ДНР призывает водителей быть предельно внимательными во время управления транспортными средствами, особенно при ухудшении погодных и дорожных условий.

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