Пенсионерам из республик Донбасса «Ощадбанк» продлил действие просроченных карт до 1 марта

О перевыпущенной карте «Ощадбанка» пенсионеров проинформируют по телефону. Фото: oschadbank.ua

«Ощадбанк» продлил до 1 марта действие просроченных во время карантина карт внутренне перемещенных лиц. Жители республик Донбасса, получающие украинские пенсии, могут пока пользоваться старыми картами.

- Карты «Ощадбанка» переселенцев, обслуживающихся по тарифному пакету «Мій рахунок», срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 марта 2021 года, – говорится в сообщении пресс-службы банка.

В «Ощадбанке» напомнили, что продолжается перевыпуск карт по графику, и они доставляются в отделения. Если пришло SMS от «Ощадбанка», то перевыпущенная карта уже находится в отделении. Если вы не смогли поехать на территорию Украины, чтобы забрать свою новую карту, то можете и дальше снимать средства и рассчитываться старой картой.

Тем временем, в январе начнется проверка всех клиентов «Ощадбанка», которые больше года лично не получали деньги в банке. Онлайн-переводы и пополнение мобильного телефона не учитываются. Киев хочет вынудить пенсионеров ДНР и ЛНР ехать на территорию Украины.

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