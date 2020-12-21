В ДНР всех членов семей погибших военнослужащих освободили от оплаты коммунальных услуг

Льгота распространяется и на семьи погибших ополченцев Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Депутаты Народного Совета ДНР на пленарном заседании приняли поправки в закон «О социальной защите членов семей лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики». Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

- Закон уточняет круг членов семьи лиц, погибших при защите ДНР, которые имеют права на льготу в виде освобождения от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Льготу вправе получать все члены семьи в пределах норм потребления, установленных Правительством ДНР. Ранее право на льготу имел только один из членов семьи погибшего, – рассказала депутат НС Ольга Кравцова.

Поправки в закон были приняты сразу в двух чтениях. Документ будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Штраф до 5 миллионов рублей: В ДНР ввели уголовную ответственность за осквернение мемориалов защитникам Отечества

Такое решение принял Народный Совет Республики (подробнее)