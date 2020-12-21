Коронавирус в ДНР: За сутки пневмонией заболели 74 жителя Республики

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусом в ДНР за период пандемии заболели 13522 жителя, а 1226 – умерли. Ежедневно растет и количество людей, у которых выявляют пневмонию. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

Также в ведомстве проинформировали, что 20 декабря исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке.

- Всего на 21 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 13522. На лечении сейчас находятся 4348 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 7948. Количество умерших – 1226, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Кроме этого, за сутки выявлено 74 случая пневмоний – на 17 меньше, чем днем ранее. 33 человека госпитализированы. Всего на лечении 1805 пациентов с пневмониями, из них 578 на кислородной поддержке (+15 за сутки).

Тем временем, медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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