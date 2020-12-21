Украинская армия обстреляла Горловку, Минеральное и Ленинское из гранатометов

При обстрелах украинские военные применяли автоматические гранатометы. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские военные трижды открывали огонь по территории ДНР в минувшие сутки. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Трижды нарушался бессрочный режим прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины, – отметили в СЦКК. — Общее количество примененных гранат – 31 единица.

Под обстрелы попали окрестности поселка Минеральное возле Ясиноватой, поселка шахты имени Гагарина на западе Горловки и район села Ленинское на юге ДНР. ВСУ применяли гранатометы (АГС, РПГ и СПГ) и стрелковое оружие.

Лишь по счастливой случайности никто из защитников и мирных жителей Республики не пострадал.

Также представительство ДНР в СЦКК сообщило о нарушениях запрета ведения инженерных работ. На позициях ВСУ в районе поселка Каменка под Авдеевкой зафиксировано возгорание, а также семь взрывов.

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