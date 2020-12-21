В Донецке приостановлено движение трамваев по маршруту № 1

Трамваи остановились из-за автоаварии Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Сегодня, 21 декабря, было приостановлено движение в обе стороны трамваев по маршруту № 1 в связи с дорожно-транспортным происшествием. Об этом в на своей странице в соцсети сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Остановлено движение трамваев по маршруту № 1 в оба направления в связи с ДТП на Киевском проспекте, где произошло столкновение двух автомобилей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии пострадавших нет.

Напомним, что первый трамвайный маршрут связывает ДМЗ с главным железнодорожным вокзалом, проходит через два района – Ворошиловский и Киевский. Протяженность — свыше 11 км.

В последнее время на маршруте часто приостанавливают движение из-за аварий автомобилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Огромная очередь из желающих выехать на Украину»: в Киеве запустили очередной фейк

Украинские журналисты в выгодном для себя свете выдают старые фото за нынешние (подробнее)