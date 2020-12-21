В Донецке приостановлено движение трамваев по маршруту № 1

Трамваи остановились из-за автоаварии
Фото: Юрий СОБОЛЕВ
Сегодня, 21 декабря, было приостановлено движение в обе стороны трамваев по маршруту № 1 в связи с дорожно-транспортным происшествием. Об этом в на своей странице в соцсети сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.
- Остановлено движение трамваев по маршруту № 1 в оба направления в связи с ДТП на Киевском проспекте, где произошло столкновение двух автомобилей, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате аварии пострадавших нет.
Напомним, что первый трамвайный маршрут связывает ДМЗ с главным железнодорожным вокзалом, проходит через два района – Ворошиловский и Киевский. Протяженность — свыше 11 км.
В последнее время на маршруте часто приостанавливают движение из-за аварий автомобилей.
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