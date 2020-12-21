В выходные дни в ДНР на пожарах погибли двое мужчин

За истекшие сутки спасатели ДНР ликвидировали 7 пожаров. Фото МЧС ДНР

В минувшие выходные дни на пожарах в Донецке и Шахтерске погибли двое пожилых мужчин. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

- 20 декабря в Калининском районе Донецка в результате пожара в трехэтажном жилом доме на улице Хлюпина погиб 67-летний мужчина, - говорится в сообщении.

Огнем уничтожены вещи на площади 1 квадратного метра, электрообогреватель, закопчены стены и потолок на площади 12 квадратных метров.

А днем ранее, 19 декабря, погиб 68-летний житель Шахтерска. Пожар возник в частном жилом доме на улице Готвальда. Огнем уничтожены деревянный пол, мебель и вещи на площади 20 квадратных метров.

Тем временем, в Ясиноватой пожарные спасли 78-летнего жителя. Пожар возник в частном жилом доме на улице Пушкина. Пожилого мужчину на мягких носилках вынесли из зоны задымления на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи. Пострадавший в удовлетворительном состоянии госпитализирован в учреждение здравоохранения Донецка.

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