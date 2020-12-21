Штраф до 5 миллионов рублей: В ДНР ввели уголовную ответственность за осквернение мемориалов защитникам Отечества

В ДНР 2020-й год объявлен годом Великой Победы Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Депутаты Народного Совета ДНР на пленарном заседании приняли изменения в Уголовный кодекс, установив наказание за осквернение мемориалов погибшим воинам Великой Отечественной войны и защитникам Республики. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

- Закон дополняет Уголовный кодекс статьей, которая устанавливает уголовную ответственность за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы СССР, а также Донецкой Народной Республики, - рассказала председатель комитета НС по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.

Также вносится корреспондирующее изменение в статью 288 УК, которая предусматривает уголовную ответственность за надругательство над телами умерших и местами их захоронения.

Санкция за совершение данного преступления предусматривает штраф в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

А вот совершение данного преступления группой лиц с применением насилия или с угрозой его применения и другими отягчающими обстоятельствами предусматривает штраф в размере от 2 до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до пяти лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Закон был принят сразу в двух чтениях. Документ будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.

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