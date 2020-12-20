Погода в Донецке: 21 декабря днем и вечером будет идти мелкий снег

За последние 130 лет 21 декабря температура максимально опускалась до -18 градусов мороза Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Облачная погода в Донецке 21 декабря будет держаться с самого утра и до позднего вечера. Из-за чего днем и вечером будет идти мелкий снег, который будет постепенно усиливаться.

С 21.00 20 декабря до 21.00 21 декабря температура воздуха будет колебаться от минус четырех до минус двух градусов . По прогнозам синоптиков стоит ожидать мороз и сильный ветер. Возможны порывы ветра до 11 метров в секунду. Дуть будет в северо-восточном направлении.

Народный прогноз погоды. 21 декабря почитается память преподобного Паталия и Анфисы. Наши предки приметили, если в этот день деревья покрываются инеем, то это значит, стоит ждать богатый урожай в фруктовых садах. А когда слышался гром, то стоит готовиться к сильным ветрам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый год в Луганске 2021: В городах ЛНР прошли церемонии открытия праздничных елок

Однако главная елка Республики так и не зажгла свои огни (подробнее)