Новый год в Луганске 2021: На праздничное шоу «Ночных волков» в считанные дни разобрали все билеты

Пользователи сети отмечают, что билеты на шоу быстро закончились Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

К Новому году в Луганске 2021 мотоциклисты из мотоклуба «Ночные волки» подготовили праздничное шоу «Республиканская новогодняя сказка». Билеты на представления разобрали в считанные дни. Об этом говорится на официальной странице мотоклуба ВКонтакте.

— К сожалению, билетов на «Республиканскую Новогоднюю Сказку от Ночных Волков» больше нет. Площадка Мотоцентра вмещает определенное количество зрителей, все билеты на 14 дней представления были розданы. С наступающими вас праздниками и всего наилучшего в новом году! — говорится в сообщении.

Шоу «Ночных волков» будет проходить с 24 декабря и по 6 января. Гостей ждет захватывающие представления от участников мотоклуба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый год в Луганске 2021: В городах ЛНР прошли церемонии открытия праздничных елок

Однако главная елка Республики так и не зажгла свои огни (подробнее)