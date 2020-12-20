Морпехи ВСУ устроят показное разминирование на фейковых минных полях в Донбассе

Уточняется, что минные поля оборудуют в районе Водяного и Лебединского. А на место событий приедет съемочная команда с телеканалов ICTV и 5 канала. Фото: пресс-центр штаба "ООС"

Командование одной из бригад ВСУ в Донбассе дало распоряжение к 25 декабря оборудовать фейковые минные поля. После на них проведут показные разминирования территорий для украинских СМИ. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

— Обеспокоенное ростом числа небоевых потерь в результате подрывов украинских карателей на собственных минах при оборудовании позиций, командованием ОТГ «Восток» отданы указания командиру 36 бригады к 25 декабря подготовить имитационное противопехотное минное поле с установленными на нем минами ПМП-2, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее, на установленных ВСУ минах вблизи населенного пункта Трехизбенке, подорвались два человека – боевик вооруженных сил и мирный житель.

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