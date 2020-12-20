В НМ ЛНР сообщили, что при взрыве украинской мины у Трехизбенке, погиб боевик ВСУ

Один мирный житель и боевик погибли при подрыве взрывных устройств в Трехизбенке. Фото: пресс-центр штаба "ООС"

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что в районе поселка городского типа Трехизбенка произошел еще один взрыв. На установленной ВСУ мине подорвался один из боевиков.

— Зафиксирован подрыв на противопехотной мине ПМН-2 младшего сержанта Тищенко в ходе передвижения на свои позиции в районе населенного пункта Трехизбенка. При его транспортировке в госпиталь военнослужащий скончался от тяжелых ранений и потери крови, — говорится в сообщении.

Уточняется, что после проведения медицинской экспертизы в крови у боевика были обнаружены наркотические вещества.

Напомним, что ранее сообщалось об еще одном взрыве в районе Трехизбенки. На мине подорвался мирный житель. Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ провели расследования и выяснили детали произошедшего.

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