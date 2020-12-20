Стали известны подробности подрыва мирного жителя на взрывчатке ВСУ в Трехизбенке

Наблюдатели ОБСЕ уточнили подробности подрыва

Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ уточнили сообщение о подрыве мужчины на мине, установленной боевиками ВСУ в районе Трехизбенке. Оказывается, что мужчина погиб еще 17 октября.

— 15 декабря сотрудники морга в н. п. Счастье (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Луганска) подтвердили, что 19 октября к ним доставили тело мужчины (40–49 лет), погибшего от потери крови в результате травм, которые по признакам соответствовали ранениям от взрыва, — говорится в отчете.

Также наблюдателям ОБСЕ удалось связаться с женой погибшего. Она рассказала, что мужчина в тот день отправился из ЛНР к своей дочери в поселок Трехизбенка.

Напомним, что ранее об этом происшествии рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР. По данным оборонного ведомства, мина была установлена в этом районе специально. Таким образом командование одной из бригад ВСУ хотело предотвратить дезертирство личного состава.

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