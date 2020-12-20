Еще одна команда юмористов из Донбасса завоевала путевку на Сочинский фестиваль КВН

Поездку юмористов в Москву за путевкой организовали при поддержке Главы ДНР Дениса Пушилина. Фото: архив команды КВН из ЛНР "Ровеньки"

Весной в Сочи пройдет большой фестиваль клуба веселых и находчивых. Туда отправятся и юмористы из ДНР. Республику будут представлять ребята из команды общественного движения «Донецкая Республика». Они получили право поучаствовать в фестивале благодаря победе в Москве на финальной игре за Кубок Центральной лиги КВН. Об этом сообщила пресс-служба общественного движения.

— Практически с первой минуты на сцене понятно, «взял» ты зал или нет. У нас это получилось, приняли нас очень тепло. Хотя не обошлось без курьезов – в одном из номеров нас подвел реквизит, но в итоге мы сумели это обыграть и сделать ситуацию еще смешнее, — отметил капитан команды Алексея Лубенко.

В Сочи к донецким ребятам присоединятся коллеги из ЛНР. Республику представит команда «Ровеньки», которая ранее завоевала гран-при на международной фестивале «Кивин-2021».

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