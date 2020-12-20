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Политика

Киевские силовики три раза три раза открыли огонь по ДНР за прошедшие сутки

Обстрелам подверглись районы поселков под Горловкой
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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За прошедшие сутки нарушения фиксировались на горловском и мариупольском направлениях. Фото: пресс-служба штаба "ООС"

За прошедшие сутки нарушения фиксировались на горловском и мариупольском направлениях. Фото: пресс-служба штаба "ООС"

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины три раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы поселков шахты Гагарина и 6/7, что находятся в пригороде Горловки. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило три раза, — отметили в СЦКК. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 13 единиц.

Уточняется, что боевики применили в обстрелах гранатометы и стрелковое оружие.

Также в Представительстве ДНР в СЦКК доложили о нарушении допмер контроля перемирия с украинской стороны. Боевики ВСУ проводили инженерные работы на позициях в районе населенных пунктов Шуши, Чигири и Водяное.

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