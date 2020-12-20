Коронавирус в ДНР выявили еще у 110 человек

Почти половина проведенных исследований на коронавирус показали положительный результат Фото: Олег ЗОЛОТО

Министерство здравоохранения ДНР поделилось обновленной статистикой по коронавирусу в Республики. Таким образом, с за прошедшие сутки прирост больных составил 110 человек с COVID-19.

— За 19 декабря проведено 227 исследований, из них выявлено 103 случая заболевания (45,4%) и у 7 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. За сутки выявлен 91 случай пневмоний, на 54 случая меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 64. Всего на лечении 1772 пациента с пневмониями, из них 594 на кислородной поддержке (+29 за сутки), — говорится в сообщении.

Общая статистика, с начала пандемии, выглядит следующим образом: всего случаев заражения на территории ДНР 13522, лечение продолжают 4348 пациентов, выписаны 7948 человек, летальных случаев 1226.

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