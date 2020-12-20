«Ночные волки» помогли с ремонтом кабинета в донецкой больнице

«Ночные волки» помогли отремонтировать массажный кабинет в реабилитационном центре для инвалидов. Фото: «С надеждой в будущее» / vk.com

Мотоциклисты из мотоклуба «Ночные волки» помогли с ремонтом массажного кабинета в донецком реабилитационном центре смешанного типа для инвалидов и детей-инвалидов «С надеждой в будущее». Об этом сообщила заведующая корпусом №3 центра Вера Шрамко.

— Ребята из мотоклуба «Ночные волки» помогли нам осуществить нашу мечту – отремонтировать массажный кабинет. Они были в гостях, видели, в каком у нас тут состоянии кабинеты. Потом они провели благотворительный рок-концерт и на собранные средства сделали нам ремонт, — говорится в сообщении.

Добавим, что реабилитационный центр работает с 2014 года. На его базе работает три корпуса и готовятся запустить четвертый. В этом центре проходят реабилитацию инвалиды возрастом от 18 до 35 лет, а также получают навыки социальной адаптации дети с ДЦП, аутизмом и синдромом Дауна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина собирается узаконить въезд жителей республик Донбасса через Россию

Киев может отменить штрафы за пересечение границы Л-ДНР с РФ (подробнее)