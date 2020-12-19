20 декабря в Донецке будет сплошная облачность, пойдет снег

20 декабря в Донецке пойдет снег Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 20 декабря будет сплошная облачность. Выпадет снег.

По прогнозам синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от минус двух градусов до минус четырех.

В течение суток ветер будет дуть в северном направлении. Скорость воздушных масс составит от 0-5 метров в секунду.

В этот день почитается память святителя Амвросия. В прежние времена этот день как бы подводил черту под праздники уходящего года, поэтому говорили: «Амвросий праздники отбросил». Какая погода бывала в этот день, такая будет и в январе. Охотники имели свою примету на день Амвросия. Собираясь на охоту, они наблюдали за собакой: если она начинала валяться в снегу, идти на охоту не стоило - метель в пути застанет.

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