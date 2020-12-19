Гуманитарный коридор в Донбассе откроется 21 декабря Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Гуманитарный коридор на линии разграничения между ДНР и Украиной будет работать в понедельник, 21 декабря. Об этом сообщили в межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

- Пересечь линию соприкосновения на пункте пропуска «Новотроицкое – Еленовка» можно с 09.00 до 16.30, - говорится в сообщении.

Для въезда в ДНР требуется разрешение оперативного штаба, для выезда - украинская прописка. Въезжающие также должны заполнить бланк-согласие на обследование в условиях стационара. Всем желающим предоставляется возможность сдать экспресс-тест на COVID-19 прямо на КПВВ. В случае отрицательного результата полагается самоизоляция на дому.

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