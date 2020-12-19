Новый год 2021 в Донецке: Донецкая муздрама покажет все свои мюзиклы и музыкальные спектакли, начиная с 2015 года

Донецкая муздрама покажет все свои мюзиклы и музыкальные спектакли, начиная с 2015 года. Фото: литчасть театра

Новый год 2021 в Донецке приближается. Новогодняя кампания стартовала в Донецком музыкально-драматическом театре имени М. Бровуна. На сцене театра состоялось сразу два показа музыкальной сказки «Летучий корабль» режиссера Анны Цыбань.

- Мы подготовили ретроспективу сказок - ярких премьер прошлых лет, начиная с 2015-го года. Это любимые всеми мюзиклы и музыкальные спектакли такие, как «Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Мэри Поппинс», «Красная Шапочка», «Снежная королева». Зрители неоднократно просили о том, чтобы мы показали все эти постановки сразу в период новогодних праздников, - рассказала генеральный директор-художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Украины Наталья Волкова.

В театре оборудовано несколько фотозон, где каждый желающий может сфотографироваться. Премьерная сказка 94-го сезона «Винни-Пух» в праздничные дни будет гастролировать по городам Республики.

На Новый год 2021 в Донецке состоится 35 показов.

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