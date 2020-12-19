За сутки в ДНР 102 человек госпитализировали с воспалением легких Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в ДНР врачи выявили у 145 человек пневмонии разной этиологии. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Это на 34 случая больше, чем за предыдущие сутки. За прошедшие сутки госпитализированы 102 человека. Всего на лечении 1708 пациентов с пневмониями, из них 586 - на кислородной поддержке (плюс 30 за сутки), - говорится в сообщении Минздрава.

В ДНР за все время COVID-19 выявили у 13 412 человек.

На сегодня в Республике проходят лечение 4252 пациента, выздоровели – 7948 человек, умерло – 1212.

В ДНР работает горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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