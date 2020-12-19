От коронавируса в ЛНР за сутки умерло два человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

От коронавируса в ЛНР за сутки умерло два человека. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрировано два летальных случая от COVID-19, - говорится в сообщении Минздрава.

С начала пандемии медики ЛНР зарегистрировали 161 случай смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции власти ЛНР ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.

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