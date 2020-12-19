В Донбассе украинские боевики пригнали к линии соприкосновения ракетные комплексы и бронетранспортеры

Порой украинские силовики размещают боевую технику прямо во дворах жилых домов. Фото: Егор Пелепенко

Украинские боевики разместили ракетный комплекс «Оса» вблизи поселка Врубовка и бронетранспортеры - вблизи Попасной. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

- За прошедшие сутки нашей разведкой выявлено нахождение техники украинских оккупантов: в зоне ответственности 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ отмечено нахождение одного зенитного ракетного комплекса (9К33 «Оса») вблизи Врубовки и трех бронетранспортеров вблизи - Попасной, - говорится в сообщении УНМ.

Указанные факты подтверждаются отчетом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 18 декабря. Кстати, размещение военной техники в населенных пунктах является нарушением дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

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