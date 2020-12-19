Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 161 человека
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За все время коронавирус в ДНР выявили у 13 412 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
- За 18 декабря проведено 337 исследований, из них выявлено 137 случаев заболевания и у 24 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. Из госпитальных баз за сутки выписано 40 человек, - говорится в сообщении Минздрава.
Сейчас на лечении (стационарном и амбулаторном) в ДНР находятся 4252 пациента, выписаны – 7948 человек, летальных случаев – 1212.
В Республике функционирует горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.
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