Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 161 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 13 412 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За 18 декабря проведено 337 исследований, из них выявлено 137 случаев заболевания и у 24 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. Из госпитальных баз за сутки выписано 40 человек, - говорится в сообщении Минздрава.

Сейчас на лечении (стационарном и амбулаторном) в ДНР находятся 4252 пациента, выписаны – 7948 человек, летальных случаев – 1212.

В Республике функционирует горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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