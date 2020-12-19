В ДНР снизили налоговую нагрузку на предприятия

В ДНР снизили налоговую нагрузку на субъекты хозяйствования. Фото: Николай ИВАНОВ

В ДНР внесли изменения в Закон «О налоговой системе». Об этом сообщает пресс-служба Народного Совета. Изменения конкретизируют перечень расходов, которые включаются субъектом хозяйствования в состав валовых.

- За исключением расходов на охрану труда и технику безопасности, к валовым расходам отнесены расходы на дезинфекцию помещений и приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты для выполнения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, – сообщила депутат НС ДНР Марина Жейнова.

Закон будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования.

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