Погода в Донецке на день: Вечером 19 декабря будет идти мелкий снег, до -3

Мелкий снег в Донецке пойдет вечером 19 декабря
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В субботу, 19 декабря, погода в столице Донецкой Народной Республики будет морозной. По прогнозу синоптиков температура воздуха опустится до трех градусов нижу нуля.
- С утра и до самого вечера небо в Донецке будет скрыто за облаками. Вечером будет идти мелкий снег, - говорится в сообщении синоптиков.
Утром температура воздуха покажет -3 градусов ниже нуля, днем столбик термометра опустится – до -2 градуса, вечером столбик термометра зафиксирует два градуса мороза.
Скорость ветра до одного метра в секунду.
Народный прогноз: Если на Николу ростепель, ссылались на проказы поспешной зимы: «Привезли зиму на санях до Николы, вот тебе и жданная оттепель».
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