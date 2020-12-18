Погода в Донецке на день: Вечером 19 декабря будет идти мелкий снег, до -3

Мелкий снег в Донецке пойдет вечером 19 декабря Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В субботу, 19 декабря, погода в столице Донецкой Народной Республики будет морозной. По прогнозу синоптиков температура воздуха опустится до трех градусов нижу нуля.

- С утра и до самого вечера небо в Донецке будет скрыто за облаками. Вечером будет идти мелкий снег, - говорится в сообщении синоптиков.

Утром температура воздуха покажет -3 градусов ниже нуля, днем столбик термометра опустится – до -2 градуса, вечером столбик термометра зафиксирует два градуса мороза.

Скорость ветра до одного метра в секунду.

Народный прогноз: Если на Николу ростепель, ссылались на проказы поспешной зимы: «Привезли зиму на санях до Николы, вот тебе и жданная оттепель».

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