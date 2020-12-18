Глава ЛНР: В наступающем году продолжим курс на укрепление наших отношений с Российской Федерацией

Леонид Пасечник. Фото: сайт Главы ЛНР

В наступающем 2021 году Луганская Народная Республика продолжит курс на укрепление отношений с Российской Федерацией. Об этом заявил Глава ДНР Леонид Пасечник.

- Мы в наступающем году продолжим курс на укрепление нашей экономической, государственной, культурной и духовной самостоятельности, а также продолжим курс на укрепление наших отношений с Российской Федерацией, - заявил он.

Леонид Иванович подчеркнул, что в новом году власти государства будут работать над условиями, которые позволят создать крепкую Республику.

- На сегодняшний день, несмотря на то, в каких трудностях мы проживаем, это и пандемия, и все эти экономические блокады, которые в отношении нас применяет Украина, Европа, Америка и так далее, мы живем, мы развиваемся. Это говорит о том, что в 2014 году мы приняли правильное решение, мы сделали правильный выбор, - сказал Глава ЛНР.

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