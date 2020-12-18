Жители подконтрольного Киеву Донбасса требуют прекратить произвол ВСУ

ВСУ бесчинствуют в подконтрольном Киеву Донбассе. Фото: штаб ООС

Жители подконтрольной Киеву территории Луганщины требуют прекратить произвол ВСУ и вернуть населению изъятое киевскими силовиками имущество. Об этом сообщил начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко.

- Пострадавшие от преступных действий боевиков граждане написали коллективное обращение в адрес главы «Луганской областной военно-гражданской администрации» Гайдая с требованием обеспечить им безопасность и вернуть незаконно изъятое боевиками 59-й бригады имущество, - рассказал Лещенко.

Руководитель оборонного ведомства Республики рассказал, как бесчинствуют украинские солдаты.

- По сообщениям жителей зоны проведения так называемой операции объединенных сил, бойцы ВСУ насильно изымают у мирного населения автомобильную и сельскохозяйственную технику для проведения инженерных работ, а также разбирают на строительный материал хозяйственные постройки и ограждения жилых домовладений, - сказал Ян Лещенко.

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Об этом сообщил начальник оборонного ведомства Республики Ян Лещенко (подробности)