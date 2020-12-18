В ДНР восстановили поврежденный от обстрелов мост в Амвросиевском районе

Мост введен в эксплуатацию. Фото: Минтранс ДНР

На автомобильной дороге Покровка – Степано-Крынка, что в Амвросиевском районе – восстановлен мост, который был поврежден от обстрелов с украинской стороны. Об этом сообщили в министерстве транспорта Донецкой Народной Республики.

- Мост на автомобильной дороге Покровка – Степано-Крынка после капитального ремонта открыт для движения, - говорится в сообщении.

В Минтрансе ДНР отметили, что по результатам был согласован акт о готовности сооружения к эксплуатации с 18 декабря.

- В результате проведенных работ возобновлена возможность прямого передвижения пешеходов и автомобилистов по единственному мосту, который соединяет населенные пункты Степано-Крынка и Покровка. Ранее жителям приходилось делать объезд расстоянием порядка шести километров, - рассказали в транспортном ведомстве Республики.

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