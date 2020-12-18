«Великие люди»: филателистическую серию «Почта Донбасса» завершит выпуском марки Леонид Брежнев

Тираж марки - 24 тысячи экземпляров. Фото: postdonbass.com

На художественной почтовой марке №231 «Леонид Ильич Брежнев» изображен портрет руководителя СССР на фоне государственного флага Союза Советских Социалистических Республик. Об этом сообщили в «Почте Донбасса».

- Традиционно в общую композицию включен герб ДНР, обозначен год выпуска и указана номинальная стоимость - 39 рублей. Тираж - 24 тысячи экземпляров. Форма выпуска: одна марка, малый лист из восьми марок и шесть купонов, - говорится в сообщении.

В «Почте Донбасса» отметили, что выпуск приурочен к Году Великой Победы.

- 18 декабря 2020 года введем в обращение новый государственный знак почтовой оплаты, посвященный руководителю Советского государства, возглавлявшему страну в период с 1964 по 1982 годы, - рассказали на предприятии.

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