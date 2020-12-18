НМ ЛНР: За неделю нашими наблюдателями зафиксировано четыре огневых провокации ВСУ

ВСУ открывали огонь по республики из разного вооружения. Фото: штаб ООС

Начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко рассказал о нарушениях со стороны вооруженных формирований Украины за прошедшую неделю

- По данным наблюдателей представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в период с 12 по 18 декабря нашими наблюдателями зафиксировано четыре огневых провокации, - сказал он.

Лещенко рассказал, что военнослужащие 59-й бригады ВСУ обстреляли из автоматического станкового гранатомета район села Лозовое.

- Районы Золотого-5, поселка Молодежное и села Калиново-Борщеватое подверглись обстрелам из минометов калибра 82 миллиметра, АГС, подствольных гранатометов и стрелкового оружия с позиций 92-й бригады ВСУ, - уточнил начальник оборонного ведомства Республики.

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Об этом сообщили начальник оборонного ведомства Республики Ян Лещенко (подробности)