Донецк
Еще
Радио
Донецк
Еще
Радио
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

НМ ЛНР: За неделю нашими наблюдателями зафиксировано четыре огневых провокации ВСУ

Об этом сообщил начальник оборонного ведомства Республики Ян Лещенко
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
КомментироватьОставить комментарий
ВСУ открывали огонь по республики из разного вооружения. Фото: штаб ООС

ВСУ открывали огонь по республики из разного вооружения. Фото: штаб ООС

Начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко рассказал о нарушениях со стороны вооруженных формирований Украины за прошедшую неделю

- По данным наблюдателей представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в период с 12 по 18 декабря нашими наблюдателями зафиксировано четыре огневых провокации, - сказал он.

Лещенко рассказал, что военнослужащие 59-й бригады ВСУ обстреляли из автоматического станкового гранатомета район села Лозовое.

- Районы Золотого-5, поселка Молодежное и села Калиново-Борщеватое подверглись обстрелам из минометов калибра 82 миллиметра, АГС, подствольных гранатометов и стрелкового оружия с позиций 92-й бригады ВСУ, - уточнил начальник оборонного ведомства Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

НМ ЛНР: Пропажу американского военного оборудования ВСУ списали на пожар

Об этом сообщили начальник оборонного ведомства Республики Ян Лещенко (подробности)

Украинский кризис