В ЛНР заявили о перемещении бронетехники ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

Зафиксировано размещение 26 единиц техники. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирований Украины разместили 26 единиц военной техники на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко.

- Две боевые бронированные машины размещены в районе поселка городского типа Троицкое; еще три ББМ - в районе села Лобачево; два БТР-80 - вблизи села Болотенное; три БМП- в районе Луганское; один БТР-60 и одна землеройная машина ПЗМ-2 - вблизи Мироновский; одна БМП - вблизи села Орехово; две ББМ, одна инженерная машина разграждения и одна ПЗМ-2 - в районе Новотошковское; одна боевая инженерная машина - в районе Врубовка; одна БМП и две ББМ - вблизи села Новоалександровка; две ББМ - в районе Попасной; один бронетранспортер - в поселке Дружба; одна зенитная установка и одна бронированная разведывательно-дозорная машина - вблизи Счастья, - рассказал Лещенко.

Руководитель оборонного ведомства подчеркнул, что таким образом киевские силовики нарушают Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

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Об этом сообщили начальник оборонного ведомства Республики Ян Лещенко (подробности)