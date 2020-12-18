НМ ЛНР: Пропажу американского военного оборудования ВСУ списали на пожар

Вероятно, оружие было вывезено и продано. Фото: штаб ООС

Пропавшее поставленное из США военное имущество командир роты ВСУ списал на пожар. Об этом сообщил начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко.

- Командиром роты в вышестоящий штаб в списке утраченного в результате пожара имущества были поданы военное обмундирование, средства связи и средства наблюдения, полученные в рамках программы военной помощи США Украине, - говорит Лещенко. - Это, в частности, 18 комплектов средств индивидуальной бронезащиты, 4 ранцевых многоканальных радиостанции УКВ связи Harris Falcon III AN/PRC- 117G, 3 портативных многофункциональных радиостанции Harris Falcon III RF-7850S, а также 11 приборов ночного видения AN/PVS-14.

Руководитель оборонного ведомства ЛНР предположил, что пропавшее американское вооружение было продано.

- Вероятно, списанное Дмитриенко оборудование посредством данной волонтерской организации было вывезено и продано, - сказал Ян Лещенко.

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