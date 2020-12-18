В ДНР заявили о нарушениях со стороны украинской армии

Украина продолжает нарушать достигнутые договоренности. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 43 единицы, - говорится в сообщении.

В СЦКК уточнили, что обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселка шахты «Трудовская» на западе столицы и село Яковлевка под Ясиноватой, на горловском направлении — поселок Верхнеторецкое (Южное), на мариупольском — окрестности села Ленинское.

- Противник применял минометы калибром 120 миллиметров, а также различного вида гранатометы (АГС, РПГ и СПГ), - говорят в СЦКК. - Между тем в районе населенных пунктов Водяное, Пески и Майорск накануне зафиксирована серия взрывов в результате проведения инженерных работ на позициях ВФУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В результате украинского обстрела погибли двое военнослужащих ДНР

Об этом сообщили в СЦКК (подробности)