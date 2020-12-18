Донецк
Еще
Радио
Донецк
Еще
Радио
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР выявили еще у 184 жителей

За все время коронавирус в ДНР диагностирован у 13 251 человека
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
КомментироватьОставить комментарий
В ДНР 184 случая заражения коронавирусом за сутки

В ДНР 184 случая заражения коронавирусом за сутки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще у 184 человек был выявлен коронавирус в ДНР. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За 17 декабря проведено 515 исследования, из них выявлено 164 случая заболевания (31,8%) и у 20 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки с выздоровлением было выписано 47 человек.

За все время коронавирус в ДНР был выявлен у 13 251 человека. Из этого числа 7908 жителей выздоровели и были выписаны. Зарегистрировано 1200 летальных случаев. Лечение продолжают 4143 пациента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как жители Республик отреагировали на ответ Президента России о Донбассе

Тысячи жителей Донбасса вместе со всей Россией смотрели Большую пресс-конференцию Владимира Путина (подробности)