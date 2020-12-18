В результате украинского обстрела погибли двое военнослужащих ДНР

ВСУ стреляли из 120-миллиметровых минометов. Фото: штаб ООС

В результате утреннего обстрела со стороны украинских вооруженных формирований юга Донецкой Народной Республики, погибли двое военнослужащих Народной милиции ДНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Киевские силовики выпустили в общей сложности 16 мин. В результате чего, ранения, несовместимые с жизнью, получили два защитника Республики, – говорится в сообщении.

Напомним, что утром, 18 декабря, вооруженные формирования Украины обстреляли южное направление Республики из 120-миллиметвровых минометов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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