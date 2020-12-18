ВСУ обстреляли ДНР из минометов

ВСУ выпустили 16 мин. Фото: штаб ООС

Утром, 18 декабря, вооруженные формирования Украины обстреляли южное направление Республики из 120-миллиметвровых минометов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 08.40 вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении села Дзержинское, выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров, — говорится в сообщении. - В 08:50, ВФУ выпустили еще шесть 120-миллиметровых мин по району села Ленинское.

В представительстве добавили, что огонь велся с позиций украинской армии у населенных пунктов Лебединское и Водяное. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.

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