За все время коронавирус в ЛНР выявили у 1919 жителей

За сутки выздоровели семь человек Фото: Андрей АБРАМОВ

В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что коронавирус в ЛНР, по данным проведенных 17 декабря исследований, был выявлен еще у шести жителей.

- Всего по состоянию на 09.00 18 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1919, – говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки выписано семь человек.

Зарегистрирован один летальный случай.

- Всего полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус 1663 человек, - сказали в Минздраве ЛНР. – С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 159 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

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