В ЛНР идут облавы на волков и лис

Охота в ЛНР разрешена с 15 августа по 28 февраля. Фото: mprlnr.su

В ЛНР с начала года провело 170 облавных охот на волков и лис. В Республике в нынешнем году впервые организовано открытие полноценного охотничьего сезона. Об этом сообщила главный специалист Министерства природных ресурсов и экологической безопасности Марина Михайлюк.

- В результате 170 облавных охот были отстреляны 122 лисы, 11 волков и 31 бродячая собака. Мероприятия проходили с соблюдением техники безопасности, - сказала Марина Михайлюк.

Она отметила, что в этом году в Республике впервые организовано открытие полноценного охотничьего сезона. Срок охоты установлен с 15 августа 2020 по 28 февраля 2021 года. Охотиться можно в девяти угодьях.

- Пользователями угодий создаются егерские службы, которые осуществляют охрану государственного охотничьего фонда. Выделяются воспроизводственные участки не менее 20% площади угодий, - рассказала представитель ведомства.

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