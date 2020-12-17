В Донецке задержали 41-летнего жителя, которого подозревают в развратных действиях

Подозреваемому дончанину светит срок до восьми лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники УБОП МВД ДНР задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщили в центре общественных связей МВД

- В полицию обратился житель Донецка, который сообщил о том, что неизвестный мужчина отправил его 13-летней дочери через мессенджер свои фотографии интимного характера. 17 декабря сотрудники УБОП задержали Белоуса Ивана Григорьевича, 1979 года рождения, подозреваемого в совершении указанного преступления, - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что действия злоумышленника подпадают под санкции ч. 2 ст. 137 УК ДНР (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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