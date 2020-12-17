В ДНР рассказали, как идет восстановление на шахте «Комсомолец Донбасса» после сильного пожара

Шахта «Комсомолец Донбасса» - одно из ведущих угледобывающих предприятий в ДНР. Фото: mintek-dnr.ru

Многоканатная подъемная машина второго угольного подъема на шахте «Комсомолец Донбасса» введена в эксплуатацию после восстановления в связи с пожаром. Об этом сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР.

- Завершено восстановление еще одного угольного подъема после пожара, который произошел 16 августа в башенном копре главного ствола. Подъемная машина запущена в работу в тестовом режиме, теперь при необходимости предприятие сможет вдвое увеличить уровень выдачи на-гора угля – до 18 тысяч тонн в сутки, — отметили в министерстве.

Таким образом, на шахте полностью восстановлены оба угольных подъема.

Напомним, что в результате пожара из строя были выведены две подъемные машины угольных подъемов и породная машина. В огне пострадали более 12 км кабельных линий, высоковольтное оборудование. Предприятие вынуждено было приостановить добычу угля.

Первая пострадавшая машина была отремонтирована к середине сентября. Тогда же возобновилась добыча угля.

«Комсомолец Донбасса» – одно из ведущих угледобывающих предприятий в ДНР. Находится в городе Кировское к северо-востоку от Донецка. В 2014 и 2015 годах шахта подвергалась обстрелам: погибли двое горняков и шестеро были ранены. В марте 2017-го предприятие перешло под внешнее управление ДНР. Трудовой коллектив шахты насчитывает около 4500 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным: о чем спрашивали жители руководителя государства

В этом году Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным проходит уже в третий раз (подробнее)