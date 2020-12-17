«Помощь России для нас крайне важна»: Как в Республиках отреагировали на заявление Владимира Путина о поддержке Донбасса

Жители Донбасса вместе со всей Россией смотрели Большую пресс-конференцию Владимира Путина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время Большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о Донбассе. Его задала журналист из Ростова-на-Дону Софья Брыканова. В своем ответе Владимир Владимирович заявил, что Россия продолжит поддерживать Донбасс и будет наращивать эту поддержку.

В Республиках с воодушевлением отреагировали на слова Владимира Владимировича.

- Помощь России для Донбасса крайне важна. Собственно, без поддержки северного соседа, независимые Республики просто перестанут существовать. Произойдет гуманитарная катастрофа с непредсказуемыми последствиями, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - Причем важна абсолютно любая помощь – от защиты до снабжения лекарствами и недостающими продуктами питания.

Кузьменко заявил, что Украина давно махнула на регион рукой и даже если вдруг предположить, что она захочет взять его под свое крыло, у нее банально не хватит ресурсов. Выбор в пользу России является безальтернативным.

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